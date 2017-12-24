"Лестер" на последней минуте ушел от поражения в матче с "Манчестер Юнайтед"

ТАСС, 24 декабря. "Манчестер Юнайтед" сыграл вничью с "Лестером" со счетом 2:2 в гостевом матче 19-го тура чемпионата Англии по футболу.

В составе хозяев голы забили Джейми Варди (27-я минута) и Гарри Магуайр (90). Гости ответили дублем Хуана Маты (40, 60). На 73-й минуте игрок "Лестера" Даниэль Амарти получил вторую желтую карточку и был удален с поля. Для 20-летнего нападающего манкунианцев Маркуса Рэшфорда этот матч стал 100-м за "Манчестер Юнайтед".

После 19 туров "Манчестер Юнайтед" занимает второе место в турнирной таблице, набрав 42 очка. "Лестер" идет восьмым (27). Лидирует "Манчестер Сити" (55).

В следующем матче "Манчестер Юнайтед" сыграет 26 декабря дома с "Бернли", "Лестер" в этот же день встретится на выезде с "Уотфордом".