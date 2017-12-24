Дело саночницы Татьяны Ивановой будет передано в CAS 25 декабря

ТАСС, 24 декабря. Дело российской саночницы Татьяны Ивановой, которую Международный олимпийский комитет (МОК) пожизненно отстранил от участия в Олимпиадах и лишил серебряной медали Игр-2014, в понедельник будет передано в Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне. Об этом спортсменка написала на своей странице в Instagram.

МОК 22 декабря объявил о пожизненном отстранении Ивановой и аннулировании ее результатов на Играх в Сочи. Иванова завоевала серебро в эстафете вместе с Альбертом Демченко, Александром Денисьевым и Владиславом Антоновым.

"В понедельник мое дело будет направлено в CAS, мы обжалуем любое решение и пойдем до конца, сколько бы это не длилось, - написала Иванова. - Мы добьемся своего и оставим свои медали при себе. Воины не сдаются, воины идут до конца! И побеждают!

"Доказательств моих нарушений нет, я шла к олимпийской медали 11 лет, 11 лет упорных тренировок и ограничений себя во многом. Я не употребляла допинг ни в каких вариантах, никогда, мой принцип: честный и чистый спорт, я просто не могла подвести тех людей, которые со мной работали, верили в меня и меня тренировали. Это мои родители: папа - мой тренер, а мама приехала за свой счет на мои соревнования, это мои друзья и близкие люди. И даже ради этих моментов я готова была отдать все, что есть у меня, чтобы они мной гордились", - сообщила спортсменка.

Допинг в санном спорте не дает никакого преимущества

"В моем виде спорта допинг не важен, важен инвентарь, на котором ты едешь, важно то, как ты едешь по трассе. Даже если ты быстро стартуешь, то впереди тебя ждет трасса в 1 км, в моем виде спорта никогда не было случаев дисквалификации за допинг, тем более пожизненных. Спасибо тем, кто написал слова поддержки, это очень важно. Те, кто злорадствуют - успехов, я буду наказывать беспощадно", - написала Иванова.

"Сейчас очернили мое имя, даже не только мое, но и всех олимпийцев, все мы отказывались от многого, что нам было дорого. И все ради того, чтобы попасть на олимпийский пьедестал. В Лозанне нас никто не слушал, а некоторые даже спали и похрапывали", - отметила спортсменка.

По ее словам, она намерена идти до конца и доказать, что является чистой спортсменкой. "Я готовлюсь к своей третьей Олимпиаде, если нужно будет, я буду готовиться и к четвертой, но я дойду до конца и докажу, что я чистый спортсмен, который всегда боролся без допинга, - сообщила Иванова. - То, что сейчас происходит - это просто бред, вы побеждаете всегда честно! Истина в итоге все равно откроется, рано или поздно".

23 декабря Международная федерация санного спорта заявила, что дела Демченко, который подвергся подобному наказанию со стороны МОК и лишен двух серебряных наград Олимпиады-2014, и Ивановой будут рассмотрены антидопинговой комиссией этой организации.