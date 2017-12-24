Систему распознавания лиц впервые массово применят на Олимпиаде 2020 года в Токио

ТОКИО, 24 декабря. /ТАСС/. Идентификация личности с помощью системы распознавания лиц будет задействована для спортсменов, чиновников, журналистов и волонтеров во время летних Олимпийских и Паралимпийских игр, которые пройдут в столице Японии в 2020 году. Как сообщило в воскресенье агентство Kyodo, это станет первым случаем массового применения таких технологий на Олимпиаде.

Отмечается, что главной целью этих мер станет повышение безопасности и предотвращение террористических актов. Также это поможет избежать случаев проникновения на территорию спортивных объектов по чужому пропуску. По предварительным оценкам, система затронет от 300 до 400 тысяч человек. Однако обычные болельщики под нее не попадут - для них проход в места проведения соревнований будет осуществляться по билетам.

Разработкой системы распознавания занимается японский производитель электроники NEC. Для того, чтобы получить специальную карту, необходимо будет заранее зарегистрироваться, предоставив фотографии и другую информацию. При входе на стадионы организаторы установят сканеры распознавания лиц, моментально считывающие информацию на пропуске и сравнивающие ее с реальной внешностью владельца. В результате это должно позволить полностью избежать очередей.

Система уже прошла тестовые испытания. Во время Олимпиады 2016 года в Рио-де-Жанейро она использовалась для входа журналистов в "Японский дом". Также похожие сканеры для автоматического прохождения паспортного контроля были недавно установлены в токийском аэропорту Ханэда.

ХХХII летние Олимпийские игры пройдут в Токио с 24 июля по 9 августа 2020 года. На организацию спортивных соревнований предполагается потратить порядка $12 млрд.