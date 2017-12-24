Шайба Проворова не спасла "Филадельфию" от поражения в матче НХЛ с "Коламбусом"

ТАСС, 24 декабря. "Филадельфия" со счетом 1:2 в серии буллитов уступила "Коламбусу" в выездном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Единственную шайбу за гостей забросил российский защитник Иван Проворов (24-я минута). В составе хозяев отличился Сет Джонс (18), которому ассистировал нападающий Артемий Панарин. Решающий буллит реализовал Пьер-Люк Дюбуа. Вратарь "Коламбуса" Сергей Бобровский отразил 30 бросков.

"Филадельфия" занимает 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции, в активе команды 38 очков. "Коламбус" находится на 4-й строчке на Востоке (46).

В другом матче дня "Нью-Йорк Рейнджерс" дома уступил "Торонто" со счетом 2:3. В составе хозяев результативная передача на счету Павла Бучневича.