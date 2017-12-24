Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 23.12:
$ 58.32
€ 69.13
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Шайба Проворова не спасла "Филадельфию" от поражения в матче НХЛ с "Коламбусом"

Спорт
24 декабря, 6:25 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 24, декабря. /ТАСС

Встреча завершилась в серии буллитов со счетом 1:2

Поделиться
Материал из 1 страницы
Иван Проворов

Иван Проворов

© AP Photo/Derik Hamilton

ТАСС, 24 декабря. "Филадельфия" со счетом 1:2 в серии буллитов уступила "Коламбусу" в выездном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Единственную шайбу за гостей забросил российский защитник Иван Проворов (24-я минута). В составе хозяев отличился Сет Джонс (18), которому ассистировал нападающий Артемий Панарин. Решающий буллит реализовал Пьер-Люк Дюбуа. Вратарь "Коламбуса" Сергей Бобровский отразил 30 бросков.

"Филадельфия" занимает 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции, в активе команды 38 очков. "Коламбус" находится на 4-й строчке на Востоке (46).

В другом матче дня "Нью-Йорк Рейнджерс" дома уступил "Торонто" со счетом 2:3. В составе хозяев результативная передача на счету Павла Бучневича.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
1917
Октябрьский переворот. Как это было
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Чем запомнились первые дела Всероссийской чрезвычайной комиссии
2
Пенсионный фонд перечислит пенсии до Нового года
3
СМИ: крупнейший в мире самолет-амфибия AG600 совершил первый полет в Китае
4
Боксер Мэйуэзер предложил чемпиону НБА Брайанту сыграть в баскетбол на $1 млн
5
Биография лидера ЛДПР Владимира Жириновского
6
Инициативная группа выдвинула Сергея Полонского кандидатом в президенты РФ
7
Президент Литвы заявила, что не отказывается от сотрудничества с Россией
Темы дня
Новости партнеров
Реклама