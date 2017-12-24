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"Денвер" прервал победную 11-матчевую серию "Голден Стейт" в НБА

Спорт
24 декабря, 9:14 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 24, декабря. /ТАСС

Встреча завершилась со счетом 96:81

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ТАСС, 24 декабря. "Денвер" со счетом 96:81 одержал победу над "Голден Стейт" в выездном матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Самым результативным игроком встречи стал защитник "Денвера" Гэри Харрис, набравший 19 очков и отдавший три результативные передачи. Кевин Дюрант стал самым результативным в составе хозяев - 18 очков, одна передача и шесть подборов.

"Голден Стейт" прервал победную 11-матчевую серию, команда располагается на втором месте в Западной конференции. "Денвер" одержал вторую победу подряд и находится на шестой строчке.

В следующем матче "Голден Стейт" дома сыграет с "Кливлендом" 25 декабря, а "Денвер" 27 декабря на своей площадке встретится с "Ютой".

В другой встрече игрового дня "Бруклин" на выезде уступил "Индиане" (119:123), российский игрок гостей Тимофей Мозгов не принимал участие в матче.

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