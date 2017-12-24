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"Сент-Луис" победил "Ванкувер" в матче НХЛ, Тарасенко отдал голевую передачу

Спорт
24 декабря, 9:35 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 24, декабря. /ТАСС

Встреча завершилась со счетом 3:1

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Владимир Тарасенко

Владимир Тарасенко

© AP Photo/Paul Sancya

ТАСС, 24 декабря. "Сент-Луис" со счетом 3:1 одержал победу над "Ванкувером" в выездном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе гостей заброшенными шайбами отметились Патрик Берглунд (12-я минута), Кайл Бродзяк (39) и Александр Стин (60). Российский нападающий "Сент-Луиса" Владимир Тарасенко провел на площадке 18 минут 57 секунд и отдал одну результативную передачу. За хозяев отличился Брок Босер (22).

"Ванкувер" потерпел четвертое поражение подряд, из девяти последних матчей в НХЛ канадская команда уступила в восьми встречах и находится на предпоследнем месте в турнирной таблице Западной конференции, имея в активе 35 очков. "Сент-Луис" прервал трехматчевую безвыигрышную серию и располагается на третьем месте, набрав 48 очков.

В следующем матче "Ванкувер" дома встретится с "Чикаго" 29 декабря, а "Сент-Луис" 28 декабря дома сыграет с "Нэшвиллом".

В другом матче игрового дня "Сан-Хосе" одержал победу над "Лос-Анджелесом" (2:0).

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