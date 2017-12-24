Врачи диагностировали разрыв связки голеностопа у фигуриста Кацалапова

ТАСС, 24 декабря. Врачи, обследовавшие российского фигуриста Никиту Кацалапова, диагностировали у спортсмена разрыв связки голеностопа. Об этом сообщает пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).

26-летний фигурист повредил ногу во время разминки перед исполнением произвольной программы в танцах на льду на чемпионате России в Санкт-Петербурге. Кацалапов и Виктория Синицына приняли решение выйти на лед, но были вынуждены прервать выступление из-за травмы партнера. Позже президент ФФККР Александр Горшков сообщил ТАСС, что Кацалапов избежал перелома, но ему рекомендован покой.

После выступления в короткой программе дуэт, который в нынешнем сезоне работает с тренером Александром Жулиным, занимал четвертое место. Победителями соревнований стали Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев. Второе место заняли Александра Степанова и Иван Букин, третье - Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро.

Синицина и Кацалапов выступают в дуэте с сезона-2014/15, за это время пара дважды занимала третье место на этапах Гран-при и один раз второе. Кроме того, в их активе серебро и бронза чемпионатов России.