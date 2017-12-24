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Нападающий "Айлендерс" Барзал стал первой звездой дня в НХЛ

Спорт
24 декабря, 10:49 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 24, декабря. /ТАСС

Игрок оформил хет-трик в матче против "Виннипега" (5:2)

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ТАСС, 24 декабря. Канадский нападающий "Нью- Йорк Айлендерс" Мэтью Барзал признан первой звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на пресс-службу лиги.

20-летний хоккеист оформил хет-трик в матче против "Виннипега" (5:2).

Второй звездой дня стал голкипер "Вегаса" Марк-Андре Флери, отразивший 28 бросков в матче с "Вашингтоном" и оформивший шатаут (3:0).

Третьей звездой дня признан вратарь "Флориды" Джеймс Раймер, который отразил все 38 бросков во время игры с "Оттавой" (1:0).

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