Следующая встреча ВФЛА с рабочей группой IAAF, вероятно, пройдет в конце февраля

МОСКВА, 24 декабря. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Новой встречи руководства Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) с членами рабочей группы Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) следует ждать в конце февраля - сразу после окончания Олимпиады 2018 года. Об этом сообщила ТАСС пресс-атташе ВФЛА Наталия Юхарева.

Последняя встреча руководства ВФЛА с рабочей группой IAAF состоялась 30 октября в Осло. 26 ноября совет IAAF, заслушав доклад рабочей группы, принял решение о продлении отстранения Всероссийской федерации легкой атлетики.

"Точной даты следующей встречи руководства ВФЛА и рабочей группы IAAF пока нет, - заметила Юхарева. - Как мы думаем, она, скорее всего, пройдет уже после Олимпиады в Южной Корее - в конце февраля".

Олимпийские игры завершатся 25 февраля. 1 марта в британском Бирмингеме стартует чемпионат мира в помещении, который завершится 4 марта. Во время этого турнира IAAF планирует провести очередное заседание совета, на котором, скорей всего, будет вновь заслушан доклад рабочей группы по России.

Членство ВФЛА в IAAF было приостановлено два года назад после допингового скандала. После Международная ассоциация легкоатлетических федераций сформировала рабочую группу во главе с норвежцем Руне Андерсеном, которая совместно с российской стороной реализует пункты восстановления организации. Одним из них является признание Российского антидопингового агентства соответствующим кодексу Всемирного антидопингового агентства, однако 16 ноября совет учредителей WADA отказал российской стороне в восстановлении прав.