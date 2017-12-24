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Бывший тренер сборной РФ Плайкнер считает глупостью допинговые обвинения в адрес Демченко

Спорт
24 декабря, 11:29 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Артем Кузнецов

В пятницу МОК объявил о пожизненном отстранении от Олимпиад Альберта Демченко и Татьяны Ивановой и аннулировании их результатов на Играх-2014 в Сочи

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Альберт Демченко

Альберт Демченко

© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 24 декабря. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Обвинять российских саночников в нарушениях антидопинговых правил на Олимпийских играх в Сочи глупо. Такое мнение ТАСС высказал итальянский специалист Вальтер Плайкнер, который являлся главным тренером сборной России во время Игр в Сочи.

В пятницу Международный олимпийский комитет (МОК) объявил о пожизненном отстранении от Олимпиад Альберта Демченко и Татьяны Ивановой и аннулировании их результатов на Играх-2014 в Сочи. Демченко, который в настоящий момент является главным тренером сборной России по санному спорту, и Иванова завоевали серебро в эстафете вместе с Александром Денисьевым и Владиславом Антоновым. Также Демченко был лишен серебра в соревнованиях одиночек.

"Мне ничего не известно о том, что они принимали допинг, так что вся эта история очень удивляет, - сказал Плайкнер. - Допинг в санном спорте - вообще глупость, таких допинговых историй в нашем виде спорта вообще никогда не происходило".

"Я даже не представляю, как анаболики могут тебе помочь в санях, для меня это звучит глупо. У нас же не циклический вид спорта, у нас главное то, как ты управляешь санями, именно от их работы зависит результат. Но в санях допинга быть не может".

Специалист рассказал, что отошел от активной тренерской работы, поэтому не собирается ехать на предстоящие Олимпийские игры в южнокорейский Пхёнчхан. "С российской командой я больше не работаю, вообще отошел от тренерской работы. Сейчас немного помогаю итальянской команде, тренирую свою внучку, поэтому поездка на Олимпиаду в мои планы не входила", - отметил он.

В субботу Международная федерация санного спорта (FIL) сделала заявление, что дела Демченко и Ивановой будут рассмотрены антидопинговой комиссией этой организации.

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Допинг Олимпиада-2018 Допинг-скандал вокруг российского спорта Отстранение России от участия в Олимпиаде-2018
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