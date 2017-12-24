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IAAF начала разрабатывать регламент участия нейтральных атлетов в зимнем ЧМ-2018

Спорт
24 декабря, 12:06 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Альберт Стародубцев

IAAF год назад приняла решение на время отстранения ВФЛА разрешить легкоатлетам РФ, соответствующим критериям IAAF, выступать на международных стартах в статусе нейтральных спортсменов

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Мария Ласицкене

Мария Ласицкене

© Алексей Панциков/ТАСС

МОСКВА, 24 декабря. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) приступила к разработке регламента участия легкоатлетов в нейтральном статусе во всех соревнованиях 2018 года, которые пройдут под эгидой IAAF. Об этом сообщила ТАСС пресс-атташе Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Наталья Юхарева.

IAAF год назад приняла решение на время отстранения Всероссийской федерации легкой атлетики разрешить легкоатлетам РФ, соответствующим критериям IAAF, выступать на международных стартах в статусе нейтральных спортсменов.

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"По нашей информации, IAAF дала указание своим юристам разработать регламент участия нейтральных спортсменов во всех соревнованиях всемирной легкоатлетической серии 2018 года, включая и чемпионат мира в помещении, - заметила Юхарева. - Этот документ будет разработан на основе регламента, написанного летом этого года для нейтральных атлетов, которые намеревались выступить на августовском чемпионате мира в Лондоне".

За месяц до старта чемпионата мира IAAF выработала специальный свод правил, регламентирующий участие российских легкоатлетов, выступающих в нейтральном статусе, на турнире в Лондоне. Международная федерация наложила запрет на использование российскими атлетами спортивной формы цветов национального флага, также символы страны не должны были появляться на теле спортсменов. Запрет распространялся и на сопровождающих спортсменов лиц, которым также было запрещено появляться рядом с объектами чемпионата мира с флагами и баннерами.

Чемпионат мира в помещении пройдет с 1 по 4 марта в британском Бирмингеме.

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