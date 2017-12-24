Футболист "Арсенала" Жиру пропустит шесть недель из-за травмы

ТАСС, 24 декабря. Нападающий английского "Арсенала" Оливье Жиру из-за травмы ноги пропустит не менее шести недель. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на французское издание L'Equipe.

31-летний футболист получил травму в четвертьфинальном матче Кубка английской лиги, в котором "Арсенал" с минимальным счетом одержал победу над "Вест Хэмом" (1:0). В полуфинале команда Арсена Венгера в январе 2018 года сыграет с "Челси".

Жиру в нынешнем сезоне английского чемпионата провел 15 матчей в составе "Арсенала", забив четыре мяча.

Футболист выступает за лондонскую команду с 2012 года, ранее он защищал цвета французских "Монпелье" (2010-2012), "Тура" (2008-2010) и "Гренобля" (2005-2008). В активе игрока 62 матча за сборную Франции, в которых он отметился 27 голами.