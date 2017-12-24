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Фигуристка Медведева выступит на чемпионате Европы в Москве

Спорт
24 декабря, 13:07 дата обновления: 24 декабря, 13:26 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 24, декабря. /ТАСС

Соревнования пройдут с 15 по 21 января

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Евгения Медведева

Евгения Медведева

© Сергей Бобылев/ТАСС

ТАСС, 24 декабря. Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева вошла в состав сборной России на чемпионат Европы в Москве. Об этом сообщает пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России.

Медведева, восстановившаяся от травмы ноги, по рекомендации врачей пропустила чемпионат России, который завершится в воскресенье в Санкт-Петербурге. Ранее 18-летняя спортсменка, являющаяся двукратной чемпионкой Европы, из-за травмы пропустила финал Гран-при, в который она квалифицировалась с победами на двух этапах серии.

Медведева также является двукратной победительницей финала Гран-при и чемпионата России. Ей принадлежат мировые рекорды в короткой, произвольной программах и по сумме баллов.

В женском одиночном катании на чемпионате Европы также выступят Алина Загитова и Мария Сотскова, запасными будут Станислава Константинова и Полина Цурская. В состав сборной России в мужском одиночном катании вошли Михаил Коляда, Александр Самарин и Дмитрий Алиев, запасные - Сергей Воронов, Артур Дмитриев. В соревнованиях спортивных пар Россию представят Евгения Тарасова / Владимир Морозов, Ксения Столбова / Федор Климов, Наталья Забияко / Александр Энберт, запасные - Кристина Астахова /Алексей Рогонов, Александра Бойкова /Дмитрий Козловский. В танцах на льду в состав сборной вошли Екатерина Боброва / Дмитрий Соловьев, Александра Степанова / Иван Букин, Тиффани Загорски / Джонатан Гурейро, запасные - Бетина Попова / Сергей Мозгов, Софья Евдокимова / Егор Базин.

Чемпионат Европы по фигурному катанию пройдет в Москве с 15 по 21 января.

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