Ходоки Каниськина и Кирдяпкин не включены в список кандидатов в сборную Мордовии - 2018

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Ходоки Ольга Каниськина и Сергей Кирдяпкин не включены в список кандидатов в сборную Мордовии по легкой атлетике на 2018 год. Об этом сообщили ТАСС в Федерации легкой атлетики Мордовии.

32-летняя Ольга Каниськина, в 2008 году ставшая чемпионкой Олимпийских игр в ходьбе на 20 км, в сезоне-2017 не принимала участия ни в одном соревновании. В настоящее время она занимает пост заместителя директора школы олимпийского резерва по легкой атлетике в Саранске. Чемпион мира 2005 года в ходьбе на 50 км 37-летний Кирдяпкин также в 2017 году ни разу не вышел на старт. Кирдяпкин лишен возможности принимать участия в соревнованиях до тех пор, пока не вернет в Международную федерацию легкоатлетических федераций призовые за аннулированные из-за нарушений антидопинговых правил результаты.

Каниськина и Кирдяпкин в конце прошлого года были включены в списки кандидатов на 2017 год как в сборную Мордовии, так и в сборную России.

По сравнению с 2017 годом, в списке кандидатов также отсутствуют серебряный призер ЧМ-2013 Анися Кирдяпкина и чемпион мира того же года в ходьбе на 20 км Александр Иванов.

Ранее Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) не включила Каниськину и Кирдяпкина в свой новый пул допинг-тестирования.

В список кандидатов в сборную Мордовии по легкой атлетике на 2018 год вошли такие известные спортсмены как чемпионка мира и Олимпийских игр в ходьбе на 20 км Елена Лашманова, двукратный призер Олимпийских игр в ходьбе на 50 км Денис Нижегородов, серебряный призер ЧМ-2017 в ходьбе на 20 км Сергей Широбоков и другие.