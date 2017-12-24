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Фигурист Воронов старается искать причину непопадания в сборную на ЧЕ только в себе

Спорт
24 декабря, 13:31 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ /Корр. ТАСС, Вероника Советова

В воскресенье руководство Федерации фигурного катания на коньках России огласило состав команды, которая выступит в Москве на европейском чемпионате

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Сергей Воронов

Сергей Воронов

© Михаил Джапаридзе/ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 декабря. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Российский фигурист Сергей Воронов считает, что причину его непопадания в состав сборной на домашний чемпионат Европы нужно искать прежде всего в себе. Об этом он заявил ТАСС.

В воскресенье руководство Федерации фигурного катания на коньках России огласило состав команды, которая выступит в Москве на европейском чемпионате. Сборную представят Михаил Коляда, Александр Самарин и Дмитрий Алиев. Сергей Воронов и Артур Дмитриев будут запасными. На чемпионате России, завершившемся в Санкт-Петербурге, 30-летний Воронов занял четвертое место.

"На чемпионате России я стал четвертым, что тут еще говорить, - прокомментировал решение федерации Воронов. - Я стараюсь всегда начинать с себя - с произвольной программой я на этот раз не справился. Другой разговор, что с ней никто не справился. Посмотрим, как мальчики покажут себя на международной арене, но пока им не удавалось в этом сезоне то, что делал я".

С дальнейшими планами Воронов определится после новогодних праздников. "Для начала Новый год. Мне нужно отдохнуть, поскольку в этом сезоне я работал много и продуктивно. А что делать дальше, посмотрим", - сообщил фигурист.

В олимпийском сезоне фигурист выиграл японский этап серии Гран-при, стал бронзовым призером на этапе в США, в финале серии Гран-при в Нагое он занял четвертое место.

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