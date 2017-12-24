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Бывший футболист "Валенсии" Наварро объявил о завершении карьеры

Спорт
24 декабря, 16:55 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 24, декабря. /ТАСС

37-летний защитник является двукратным чемпионом Испании в составе "Валенсии"

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ТАСС, 24 декабря. Бывший игрок испанского футбольного клуба "Валенсия" Давид Наварро сообщил о завершении игровой карьеры. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на официальный сайт испанской команды "Алькоркон".

37-летний защитник является двукратным чемпионом Испании в составе "Валенсии" (2001/02, 2003/04), обладателем Кубка (2003/04) и Суперкубка УЕФА (2004).

Наварро является воспитанником "Валенсии", за основную команду он дебютировал в 2001 году, на правах аренды игрок также защищал цвета "Мальорки" (2007-2009). В 2011 году футболист покинул "Валенсию" и перешел в швейцарский "Ксамакс" (2011-2012). Наварро также выступал в испанских "Леванте" (2012-2016) и "Алькорконе" (2016-2017).

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