Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 23.12:
$ 58.32
€ 69.13
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

"Рубин" обещал предоставить РФС гарантии финансирования клуба после смены юрлица

Спорт
24 декабря, 17:09 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 24, декабря. /ТАСС

Ранее СМИ стало известно, что "Рубин" имеет трехмесячные задолженности перед нынешними и некоторыми бывшими футболистами команды

Поделиться
Материал из 1 страницы
Футболисты "Рубина"

Футболисты "Рубина"

© Егор Алеев/ТАСС, архив

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Казанский "Рубин" предоставит Российскому футбольному союзу (РФС) гарантии финансирования клуба в течение двух лет после смены юридического лица. Об этом говорится в обращении клуба на имя президента РФС Виталия Мутко, оказавшемся в распоряжении ТАСС.

Согласно документу, "Рубин" просит на заседании исполкома РФС 25 декабря рассмотреть вопрос о замене юридического лица с муниципального автономного учреждения на общество с ограниченной ответственностью. В случае разрешения процедуры замены клуб станет частным, что сможет способствовать привлечению частных инвестиций. На данный момент собственниками и учредителями "Рубина" являются Комитет земельных и имущественных отношений и Комитет по физической культуре и спорту Казани.

Смотрите также

Минниханов: ФК "Рубин" находится в поисках своей игры, но болельщики ждут результата

"Рубин" имеет 4-месячные долги перед футболистами, профсоюз просит диалог с руководством

В обращении говорится, что клуб обязуется до даты рассмотрения исполкомом РФС этого вопроса предоставить письменные гарантии владельцев нового юридического лица "Рубина" о финансировании клуба в течение двух лет с даты завершения процедуры замены. Также "Рубин" обещал предоставить исполкому РФС документы с результатами независимой аудиторской проверки кредиторской задолженности клуба за период с прошлого аудита до момента подачи ходатайства.

Ранее СМИ стало известно, что "Рубин" имеет трехмесячные задолженности перед нынешними и некоторыми бывшими футболистами команды. При этом британское издание Telegraph сообщило, что игроки казанского клуба не получают зарплату последние четыре месяца, а общая задолженность превышает £10 млн (около 790 млн рублей).

Официальные комментарии "Рубина" пока получить не удалось.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Российский футбол
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
1917
Октябрьский переворот. Как это было
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Военнослужащий ВС Украины попросил статус беженца на погранпосту в Брянской области
2
КПРФ рассматривает директора совхоза им. Ленина как кандидата на президентские выборы
3
"Справедливая Россия" проведет съезд для поддержки выдвижения Путина на выборах президента
4
Чем запомнились первые дела Всероссийской чрезвычайной комиссии
5
Биография лидера ЛДПР Владимира Жириновского
6
"Сегодня она уже двигает пальцами": врачи о спасении женщины, лишившейся рук
7
Задержан вице-спикер парламента Нижегородской области
Темы дня
Новости партнеров
Реклама