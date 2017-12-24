"Рубин" обещал предоставить РФС гарантии финансирования клуба после смены юрлица

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Казанский "Рубин" предоставит Российскому футбольному союзу (РФС) гарантии финансирования клуба в течение двух лет после смены юридического лица. Об этом говорится в обращении клуба на имя президента РФС Виталия Мутко, оказавшемся в распоряжении ТАСС.

Согласно документу, "Рубин" просит на заседании исполкома РФС 25 декабря рассмотреть вопрос о замене юридического лица с муниципального автономного учреждения на общество с ограниченной ответственностью. В случае разрешения процедуры замены клуб станет частным, что сможет способствовать привлечению частных инвестиций. На данный момент собственниками и учредителями "Рубина" являются Комитет земельных и имущественных отношений и Комитет по физической культуре и спорту Казани.

В обращении говорится, что клуб обязуется до даты рассмотрения исполкомом РФС этого вопроса предоставить письменные гарантии владельцев нового юридического лица "Рубина" о финансировании клуба в течение двух лет с даты завершения процедуры замены. Также "Рубин" обещал предоставить исполкому РФС документы с результатами независимой аудиторской проверки кредиторской задолженности клуба за период с прошлого аудита до момента подачи ходатайства.

Ранее СМИ стало известно, что "Рубин" имеет трехмесячные задолженности перед нынешними и некоторыми бывшими футболистами команды. При этом британское издание Telegraph сообщило, что игроки казанского клуба не получают зарплату последние четыре месяца, а общая задолженность превышает £10 млн (около 790 млн рублей).

Официальные комментарии "Рубина" пока получить не удалось.