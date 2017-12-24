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Клубы РФПЛ заплатили 9,8 млн рублей штрафов по итогам первой части сезона-2017/18

Спорт
24 декабря, 17:09 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 24, декабря. /ТАСС

Отчет КДК будет представлен членам исполкома РФС, заседание которого пройдет в понедельник в Доме футбола

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© Александр Щербак/ТАСС

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) оштрафовал клубы Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) по итогам первой части сезона-2017/18 на сумму 9,8 млн рублей. Об этом говорится в отчете комитета за первую часть сезона чемпионата России, оказавшемся в распоряжении ТАСС.

В документе говорится, что КДК РФС в первой части сезона провел 21 заседание по делам РФПЛ, принял 209 решений, в том числе оштрафовал клубы на сумму 9,8 млн рублей.

Всего комитет с 13 июля по 13 декабря этого года провел 25 заседаний. Согласно отчету, по нарушениям во всех лигах и чемпионатах России было принято 976 решений. По их итогам клубы были оштрафованы на сумму 16,342 млн рублей. Также клубам было вынесено 174 замечания и 77 дисквалификаций.

Отчет КДК будет представлен членам исполкома РФС, заседание которого пройдет в понедельник в Доме футбола.

Последний тур чемпионата РФПЛ первой части сезона прошел 11 декабря. Первенство возобновится 2 марта следующего года матчем между махачкалинским "Анжи" и казанским "Рубином".

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