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Четырехкратный чемпион мира по хоккею с мячом Джусоев перешел в шведский "Хаммарбю"

Спорт
24 декабря, 17:16 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 24, декабря. /ТАСС

4 декабря 25-летний Джусоев расторг контракт с красноярским "Енисеем"

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Алан Джусоев (слева)

Алан Джусоев (слева)

© Егор Алеев/ТАСС

ТАСС, 24 декабря. Шведский "Хаммарбю" подписал контракт с четырехкратным чемпионом мира по хоккею с мячом в составе сборной России Аланом Джусоевым. Об этом сообщает пресс-служба команды.

Джусоев перешел нынешнем летом из шведского "Сандвикена" в красноярский "Енисей", за который ранее выступал с 2009 по 2016 год. 4 декабря 25-летний Джусоев расторг контракт с "Енисеем", проведя в чемпионате России - 2017/18 семь матчей, в которых забил два мяча и сделал 11 результативных передач.

Джусоев три раза становился чемпионом России в составе "Енисея" (2014, 2015, 2016), четырежды - чемпионом мира (2013, 2014, 2015, 2016).

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