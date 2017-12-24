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Исполком РФС рассмотрит критерии для легионеров при условии принятия нового лимита

Спорт
24 декабря, 17:34 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 24, декабря. /ТАСС

Сейчас в чемпионате РФПЛ действует лимит по схеме "6+5", по которому на поле в составе команды могут одновременно находиться не более шести иностранных игроков

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© Михаил Джапаридзе/ТАСС

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Исполком Российского футбольного союза (РФС) в понедельник рассмотрит предложение комитета профессионального футбола об изменении лимита на легионеров в Российской футбольной премьер-лиге (РФПЛ) на схему "10+15" в заявке с тремя дополнительными качественными критериями для четырех иностранных футболистов. Об этом говорится в отчете комитета о деятельности за 2017 год, оказавшемся в распоряжении ТАСС.

Сейчас в чемпионате РФПЛ действует лимит по схеме "6+5", по которому на поле в составе команды могут одновременно находиться не более шести иностранных игроков. Комитет профессионального футбола предлагает считать оптимальной конфигурацию лимита на легионеров "10+15", из которых шесть иностранцев допускаются для внесения в заявку без ограничений, а еще четверо могут быть заявлены дополнительно только в случае соответствия трем качественным критериям.

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Согласно отчету, четыре иностранных футболиста могут быть заявлены за команду РФПЛ в случае, если они участвовали не менее чем в трех играх за основную или молодежную сборные своей страны за последние три года. Также легионеры должны были сыграть не менее 50% матчей за свой клуб в предыдущем сезоне в чемпионате, входящем в топ-10 рейтинга Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) на момент перехода. Последним критерием является участие иностранцев не менее чем в трех играх Лиги чемпионов или Лиги Европы, начиная с групповой стадии, за последние три года.

Легионеры, играющие в России на момент принятия новой конфигурации лимита, не попадают под ограничение качественных критериев, сообщается в документе. При этом к футболистам, имеющим гражданство какой-либо из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС), не должны применяться дополнительные ограничения, то есть они не должны попадать под понятие легионер.

Комитет профессионального футбола предлагает перейти на новую конфигурацию лимита в течение трех трансферных окон. Официальный комментарий представителей РФС на данный момент получить не удалось.

Исполком РФС, заседание которого состоится 25 декабря в Доме футбола, рассмотрит утверждение плана реализации в 2018 году стратегии развития футбола в РФ на период до 2030 года. Она предполагает утверждение ряд мер, который направлен на защиту доморощенных игроков. В их число входит и лимит на легионеров в российском футболе.

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