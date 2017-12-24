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Дед Мороз планирует посетить матчи чемпионата мира по футболу

Спорт
24 декабря, 17:45 UTC+3 ГРОЗНЫЙ ГРОЗНЫЙ 24, декабря. /ТАСС

Он рассказал, что будет поддерживать сборную России

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©  Елена Афонина/ТАСС

ГРОЗНЫЙ, 24 декабря. /ТАСС/. Дед Мороз из Великого Устюга планирует посетить матчи чемпионата мира по футболу 2018 года. Об этом он сообщил журналистам в воскресенье в Грозном.

"Я занимаюсь всеми видами спорта и поеду на чемпионат мира по футболу в 2018 году. Буду поддерживать нашу сборную команду", - отметил новогодний волшебник.

В Грозный Дед Мороз из Великого Устюга приехал впервые. Он посетил школу, детский сад, а также вместе с главой республики Рамзаном Кадыровым посетил предновогодний праздник, который устроили для детей погибших сотрудников правоохранительных органов.

Новогоднее путешествие Деда Мороза началось 1 ноября с посещения острова Русский и продлится до 30 декабря.

Матчи чемпионата мира пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Самаре, Калининграде, Екатеринбурге, Сочи, Ростове-на-Дону, Нижнем Новгороде, Волгограде и Саранске.

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