Дед Мороз планирует посетить матчи чемпионата мира по футболу

ГРОЗНЫЙ, 24 декабря. /ТАСС/. Дед Мороз из Великого Устюга планирует посетить матчи чемпионата мира по футболу 2018 года. Об этом он сообщил журналистам в воскресенье в Грозном.

"Я занимаюсь всеми видами спорта и поеду на чемпионат мира по футболу в 2018 году. Буду поддерживать нашу сборную команду", - отметил новогодний волшебник.

В Грозный Дед Мороз из Великого Устюга приехал впервые. Он посетил школу, детский сад, а также вместе с главой республики Рамзаном Кадыровым посетил предновогодний праздник, который устроили для детей погибших сотрудников правоохранительных органов.

Новогоднее путешествие Деда Мороза началось 1 ноября с посещения острова Русский и продлится до 30 декабря.

Матчи чемпионата мира пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Самаре, Калининграде, Екатеринбурге, Сочи, Ростове-на-Дону, Нижнем Новгороде, Волгограде и Саранске.