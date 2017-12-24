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"Спартак" ведет переговоры о продлении контракта с защитником Ещенко

Спорт
24 декабря, 18:01 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Максим Алланазаров

Нынешнее соглашение футболиста с клубом рассчитано до лета 2018 года

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Андрей Ещенко

Андрей Ещенко

© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 24 декабря. /Корр. ТАСС Максим Алланазаров/. Руководство московского футбольного клуба "Спартак" ведет переговоры с защитником команды Андреем Ещенко о продлении контракта. Об этом ТАСС рассказал источник, близкий к игроку.

Нынешнее соглашение Ещенко с клубом рассчитано до лета 2018 года.

"В настоящее время клуб и игрок ведут переговоры по новому контракту, обсуждают детали и сроки соглашения", - сказал источник.

Ещенко перешел в "Спартак" в 2016 году на правах свободного агента. В составе красно-белых защитник сыграл 41 матч в чемпионате России и забил один гол.

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