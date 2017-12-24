В МГУ состоялся матч, посвященный победе советских баскетболистов на Олимпиаде-1972

МОСКВА, 24 декабря. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Матч друзей, посвященный победе баскетболистов сборной СССР на Олимпиаде 1972 года в Мюнхене, когда в финале была обыграна команда США, прошел в МГУ. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Главным героем вечера стал Алжан Жармухамедов, игравший на позиции центрового и принимавший участие в Олимпиаде-1972. Он выступил тренером одной из команд.

В игре также приняли участие чемпионы Европы Серей Быков и Никита Моргунов, актеры фильма "Движение вверх" (посвященного победе советских баскетболистов на Олимпиаде в Мюнхене), и журналисты. Судьей был советский арбитр Михаил Давыдов, а проходила встреча по баскетбольным правилам того времени.

"Спасибо огромное всем, кто пришел, кто организовал этот матч. Я получил огромное удовольствие от игры, - сказал Жармухамедов. - И мне было очень приятно посмотреть фильм о нашей победе. Таких эмоций, мне кажется, я не испытывал даже тогда. А моя жена на премьере не смогла сдержать слез".

В 1972 году в финале олимпийского турнира по баскетболу советские баскетболисты обыграли команду США - 51:50. Для американской сборной это поражение стало первым в истории Олимпийских игр. Начиная с 1936 года они выиграли семь Олимпиад и довели беспроигрышную серию к финальному матчу с командой СССР до 63 игр.