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Волейболистки казанского "Динамо" второй год подряд выиграли Кубок России

Спорт
24 декабря, 18:03 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 24, декабря. /ТАСС

В решающем матче казанский клуб победил красноярский "Енисей"

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Волейболистки казанского "Динамо"

Волейболистки казанского "Динамо"

© Роман Кручинин/ТАСС, архив

ТАСС, 24 декабря. Казанский женский волейбольный клуб "Динамо" стал победителем "Финала четырех" Кубка России, который завершился в Казани.

В решающем матче "Динамо" победило красноярский "Енисей" со счетом 3-0.

Ранее в матче за третье место саратовский "Протон" переиграл екатеринбургскую "Уралочку" (3-1).

Казанский клуб второй раз подряд стал победителем Кубка России.

"Динамо", основанное в 2002 году, является пятикратным чемпионом России (2011 - 2015) и четырехкратным победителем Кубка страны (2010, 2012, 2016, 2017). Команда также выигрывала Кубок Европейской конфедерации волейбола (ЕКВ) в 2017 году, Лигу чемпионов ЕКВ - 2014 и клубный чемпионат мира - 2014.

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