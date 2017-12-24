Волейболистки казанского "Динамо" второй год подряд выиграли Кубок России

ТАСС, 24 декабря. Казанский женский волейбольный клуб "Динамо" стал победителем "Финала четырех" Кубка России, который завершился в Казани.

В решающем матче "Динамо" победило красноярский "Енисей" со счетом 3-0.

Ранее в матче за третье место саратовский "Протон" переиграл екатеринбургскую "Уралочку" (3-1).

Казанский клуб второй раз подряд стал победителем Кубка России.

"Динамо", основанное в 2002 году, является пятикратным чемпионом России (2011 - 2015) и четырехкратным победителем Кубка страны (2010, 2012, 2016, 2017). Команда также выигрывала Кубок Европейской конфедерации волейбола (ЕКВ) в 2017 году, Лигу чемпионов ЕКВ - 2014 и клубный чемпионат мира - 2014.