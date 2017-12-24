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Эр-Рияд отказал израильским шахматистам в выдаче виз для участия в ЧМ по рапиду и блицу

Спорт
24 декабря, 18:16 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 24, декабря. /ТАСС

В настоящее время Саудовская Аравия и Израиль не имеют дипломатических отношений

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ТАСС, 24 декабря. Семи израильским шахматистам отказано в выдаче виз для участия в чемпионате мира по рапиду и блицу, который пройдет в Саудовской Аравии. Об этом сообщил вице-президент Международной федерации шахмат (FIDE) Исраэль Гельфер, слова которого приводит агентство Reuters.

Семь израильских игроков запросили визы для участия в турнире, который пройдет 26-30 декабря в Эр-Рияде. В настоящее время Саудовская Аравия и Израиль не имеют дипломатических отношений.

По словам Гельфера, "визы для израильских игроков не выданы и не будут выданы".

"Это не чемпионат мира, если шахматистам мешают участвовать в соревновании, - сказал пресс-секретарь Израильской шахматной федерации Лиор Айзенберг. - Каждый шахматист должен иметь право участвовать в турнире на основе профессиональных навыков, независимо от национальности".

Айзенберг не исключил, что Израильской шахматной федерацией будут поданы судебные иски в FIDE по поводу данной ситуации.

Чемпионат мира будет носить имя короля Саудовской Аравии Салмана ибн Абдул-Азиза Аль Сауда. Призовой фонд турнира составит $2 млн. Чемпионы мира по блицу и рапиду получат по $750 тысяч, победительницы женского турнира - по $250.

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