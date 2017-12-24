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Футболист "Боавишты" Феррейра умер от рака в возрасте 20 лет

Спорт
24 декабря, 18:21 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 24, декабря. /ТАСС

В ноябре прошлого года у игрока была диагностирована опухоль в бедре

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ТАСС, 24 декабря. Нападающий "Боавишты" Эду Феррейра скончался от рака в возрасте 20 лет. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на пресс-службу команды.

В ноябре прошлого года у игрока была диагностирована опухоль в бедре.

"Эду ушел, но он никогда не покинет нас. Сегодня на небесах зажглась еще одна звезда. Покойся с миром, Эду", - говорится в сообщении на официальном сайте "Боавишты".

Феррейра подписал контракт с "Боавиштой" летом 2016 года и не провел за основной состав команды ни одного матча.

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