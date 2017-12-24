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Чемпион мира 2014 года Бурмистров завершил карьеру в НХЛ

Спорт
24 декабря, 19:55 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 24, декабря. /ТАСС

В этом сезоне форвард провел 24 матча за "Ванкувер" и набрал 6 (2+4) очков

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Александр Бурмистров

Александр Бурмистров

© AP Photo/Stacy Bengs

ТАСС, 24 декабря. Нападающий Александр Бурмистров покинул клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Ванкувер". Об этом сообщил агент игрока Дэн Мильштейн на своей странице в Twitter.

"Бурмистров из "Ванкувера" завершил карьеру в НХЛ. Официально о том, где игрок продолжит карьеру, будет объявлено в ближайшее время", - написал агент.

Бурмистров, права на которого в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) принадлежат казанскому "Ак Барсу", подписал контракт с "Ванкувером" 1 июля на один сезон с зарплатой $900 тыс.

За "Ванкувер" 26-летний хоккеист провел 24 матча в текущем сезоне и заработал 6 (2 шайбы + 4 передачи) очков. В предыдущем сезоне Бурмистров выступал в НХЛ за "Аризону" и "Виннипег", за которые суммарно провел 49 матчей и набрал 16 очков (5+11). Бурмистров стал чемпионом мира в составе сборной России в 2014 году.

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