"Ак Барс" заинтересован в возвращении хоккеиста Бурмистрова

МОСКВА, 24 декабря. /Корр. ТАСС Артем Крук/. Казанский "Ак Барс" ведет переговоры с нападающим Александром Бурмистровым о возвращении в команду. Об этом ТАСС сообщил генеральный менеджер клуба Рафик Якубов.

Ранее агент игрока Дэн Мильштейн сообщил о том, что 26-летний Бурмистров завершил карьеру в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

"Переговоры идут, есть желание со стороны обеих сторон. На какой стадии [переговоры], сказать не могу. Давайте переспим ночь, там видно будет", - сказал Якубов.

Бурмистров выступал за "Ак Барс" с 2013 по 2015 год, после чего уехал в НХЛ, где выступал за "Виннипег", "Аризону" и "Ванкувер". В текущем сезоне в составе "Ванкувера" он провел 24 матча, в которых набрал 6 очков (2 шайбы и 4 передачи).