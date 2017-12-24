Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 23.12:
$ 58.32
€ 69.13
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Хоккеист Бурмистров решил вернуться в Россию по семейным обстоятельствам

Спорт
24 декабря, 20:43 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Артем Крук

По словам агента хоккеиста Дэна Мильштейна, на данный момент контракта ни с одним клубом еще нет

Поделиться
Материал из 1 страницы
Александр Бурмистров

Александр Бурмистров

© ТАСC/Артем Коротаев

МОСКВА, 24 декабря. /Корр. ТАСС Артем Крук/. Нападающий Александр Бурмистров по семейным обстоятельствам принял решение вернуться из Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в Россию. Об этом ТАСС рассказал агент хоккеиста Дэн Мильштейн.

Ранее агент игрока сообщил, что 26-летний Бурмистров завершил карьеру в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Права на форварда в Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) принадлежат казанскому "Ак Барсу".

"Вернуться в Россию - чисто семейное решение. Как мне известно, на данный момент контракта ни с одним клубом еще нет, мы объявим о дальнейших планах в ближайшее время. Я считаю, что Бурмистров - игрок уровня НХЛ. Если он когда-либо захочет вернуться в лигу, уверен, что будет ряд команд, которые захотят видеть его в составе", - рассказал агент.

Бурмистров последние три сезона выступал в НХЛ в "Виннипеге", "Аризоне" и "Ванкувере". В текущем сезоне провел 24 матча за "Ванкувер", в которых забросил четыре шайбы и отдал две результативные передачи. Бурмистров является чемпионом мира 2014 года в составе сборной России.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
1917
Октябрьский переворот. Как это было
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Военнослужащий ВС Украины попросил статус беженца на погранпосту в Брянской области
2
КПРФ рассматривает директора совхоза им. Ленина как кандидата на президентские выборы
3
Биография лидера ЛДПР Владимира Жириновского
4
"Справедливая Россия" проведет съезд для поддержки выдвижения Путина на выборах президента
5
Чем запомнились первые дела Всероссийской чрезвычайной комиссии
6
"Сегодня она уже двигает пальцами": врачи о спасении женщины, лишившейся рук
7
Задержан вице-спикер парламента Нижегородской области
Темы дня
Новости партнеров
Реклама