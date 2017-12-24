Хоккеист Бурмистров решил вернуться в Россию по семейным обстоятельствам

МОСКВА, 24 декабря. /Корр. ТАСС Артем Крук/. Нападающий Александр Бурмистров по семейным обстоятельствам принял решение вернуться из Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в Россию. Об этом ТАСС рассказал агент хоккеиста Дэн Мильштейн.

Ранее агент игрока сообщил, что 26-летний Бурмистров завершил карьеру в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Права на форварда в Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) принадлежат казанскому "Ак Барсу".

"Вернуться в Россию - чисто семейное решение. Как мне известно, на данный момент контракта ни с одним клубом еще нет, мы объявим о дальнейших планах в ближайшее время. Я считаю, что Бурмистров - игрок уровня НХЛ. Если он когда-либо захочет вернуться в лигу, уверен, что будет ряд команд, которые захотят видеть его в составе", - рассказал агент.

Бурмистров последние три сезона выступал в НХЛ в "Виннипеге", "Аризоне" и "Ванкувере". В текущем сезоне провел 24 матча за "Ванкувер", в которых забросил четыре шайбы и отдал две результативные передачи. Бурмистров является чемпионом мира 2014 года в составе сборной России.