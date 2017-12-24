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Вратарь "Бостона" Раск признан первой звездой недели в НХЛ

Спорт
24 декабря, 20:45 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 24, декабря. /ТАСС

Второй звездой стал нападающий "Айлендерс" Мэтью Барзал, третьей - голкипер "Флориды" Джеймс Раймер

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Туукка Раск

Туукка Раск

© AP Photo/Charles Krupa

ТАСС, 24 декабря. Финский вратарь "Бостона" Туукка Раск признан первой звездой игровой недели в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщает пресс-служба лиги.

На прошлой неделе Раск провел за "Бостон" три матча, и все они завершились победами. В среднем он пропускал по 1,30 шайбы и отражал 95,4% бросков за игру.

Второй звездой недели стал нападающий "Айлендерс" Мэтью Барзал, который в трех матчах набрал 6 очков (4 шайбы + 2 передачи).

Третьей звездой недели признан голкипер "Флориды" Джеймс Раймер, одержавший три победы в трех играх, пропустив 1,33 гола и отразив 96,4% бросков.

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