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Телеканал HBO хочет организовать бой между боксерами Ковалевым и Биволом в 2018 году

Спорт
24 декабря, 21:02 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 24, декабря. /ТАСС

Объединительный бой может состояться во второй половине 2018 года, если оба спортсмена одержат победы в ближайших боях

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ТАСС, 24 декабря. Американский телеканал HBO хочет организовать объединительный бой в полутяжелом весе между чемпионом мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) Сергеем Ковалевым и обладателем титула по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) Дмитрием Биволом. Об этом сообщает польский портал Ringpolska.

Ковалев 3 марта в Нью-Йорке проведет бой против соотечественника Игоря Михалкина. В андеркарте поединка Бивол проведет защиту титула WBA против обязательного претендента кубинца Салливана Барреры.

По данным Ringpolska, объединительный бой между Ковалевым и Биволом может состояться во второй половине 2018 года, если оба спортсмена одержат победы в ближайших боях.

На счету 34-летнего Ковалева 31 победа (27 нокаутом), одна ничья и два поражения на ринге. 27-летний Бивол одержал 12 побед (10 нокаутом) и не потерпел ни одного поражения.

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