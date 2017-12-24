Телеканал HBO хочет организовать бой между боксерами Ковалевым и Биволом в 2018 году

ТАСС, 24 декабря. Американский телеканал HBO хочет организовать объединительный бой в полутяжелом весе между чемпионом мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) Сергеем Ковалевым и обладателем титула по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) Дмитрием Биволом. Об этом сообщает польский портал Ringpolska.

Ковалев 3 марта в Нью-Йорке проведет бой против соотечественника Игоря Михалкина. В андеркарте поединка Бивол проведет защиту титула WBA против обязательного претендента кубинца Салливана Барреры.

По данным Ringpolska, объединительный бой между Ковалевым и Биволом может состояться во второй половине 2018 года, если оба спортсмена одержат победы в ближайших боях.

На счету 34-летнего Ковалева 31 победа (27 нокаутом), одна ничья и два поражения на ринге. 27-летний Бивол одержал 12 побед (10 нокаутом) и не потерпел ни одного поражения.