Казанский "Зенит" победил московское "Динамо" в матче чемпионата России по волейболу

ТАСС, 24 декабря. Волейболисты казанского "Зенита" выиграли у московского "Динамо" в матче 15-го тура чемпионата России. Встреча завершилась со счетом 3-1.

"Зенит" набрал 41 очко занимает первое место в турнирной таблице, "Динамо" с 26 баллами располагается на шестом месте.

В следующем матче казанская команда в гостях сыграет с новосибирским "Локомотивом" 28 декабря, московский клуб в этот же день также в гостях встретится с "Ярославичем".

Остальные результаты игрового дня:

"Локомотив" - "Зенит" (Санкт-Петербург) - 2-3;

"Кузбасс" - "Енисей" - 3-0;

"Газпром-Югра" - "Нова" - 2-3;

"Факел" - "Югра-Самотлор" - 3-0;

"Динамо" (Ленинградская область) - "Белогорье" - 0-3;

"Ярославич" - "Урал" - 0-3.