Балабеков стал первым чемпионом России по интерактивному футболу

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Хан Балабеков под никнеймом hantigr_4 стал первым чемпионом России по интерактивному футболу, обыграв в финальном матче Аслана Унежева (Unezh). Встреча завершилась со счетом 3:0.

Балабеков за победу на турнире получил 500 тыс. рублей. Унежев за второе место заработал 300 тыс. рублей. Третье место занял Давлят Сагитов (ShutRus), его выигрыш составил 200 тыс. рублей.

Чемпионат России по интерактивному футболу, организованный Российским футбольным союзом и Федерацией компьютерного спорта России, стал первым официальным чемпионатам страны по игре FIFA 18. Турнир с призовым фондом 1 млн рублей проходил с октября по декабрь. Гранд-финал с участием 64 сильнейших игроков России проходил 23-24 декабря.