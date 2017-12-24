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Ширер уверен, что Кейн побьет его рекорд по голам за год в чемпионате Англии

Спорт
24 декабря, 22:23 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 24, декабря. /ТАСС

В текущем году Кейн забил 36 мячей в национальном чемпионате

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ТАСС, 24 декабря. Бывший нападающий "Ньюкасла" и "Блэкберна" Алан Ширер считает, что форвард "Тоттенхэма" Гарри Кейн превзойдет его рекорд по количеству забитых голов в чемпионате Англии за один календарный год. Слова Ширера приводит "Газета.Ru" со ссылкой на Yahoo Sports.

В текущем году Кейн забил 36 мячей в чемпионате Англии, повторив достижение Ширера во время его выступления за "Блэкберн" (1995 год). При этом 24-летний Кейн сохраняет шансы на установление нового рекорда, так как "Тоттенхэм" до окончания 2017 года проведет еще одну встречу против "Саутгемптона" 26 декабря.

"Он установит новый рекорд, Гарри одержим забиванием голов, - сказал Ширер. - Он уверен в себе и держится молодцом".

Кейн является воспитанником "Тоттенхэма", за основную команду клуба он выступает с 2010 года. Четырежды форвард уходил в аренду в другие команды, с 2013 года на постоянной основе играет за "Тоттенхэм". В текущем сезоне Кейн провел за клуб 23 матча во всех турнирах, в которых забил 21 гол и отдал три результативные передачи.

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