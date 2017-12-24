Бывший футболист ЦСКА Ярошик вошел в тренерский штаб "Слована"

ТАСС, 24 декабря. Бывший полузащитник московского футбольного клуба ЦСКА Иржи Ярошик вошел в тренерский штаб братиславского "Слована". Об этом сообщает пресс-служба чешской команды.

В тренерском штабе Давида Холоубека, который возглавил "Слован" 22 декабря, также будет работать бывший вратарь московского "Локомотива", владивостокского "Луча-Энергии" и сочинской "Жемчужины" Марек Чех.

Ярошик, помимо ЦСКА, в чемпионате России выступал за самарские "Крылья Советов". Он также выступал за чешские клубы "Спарта" и "Слован", английские "Челси" и "Бирмингем", шотландский "Селтик", испанские "Сарагосу" и "Депортиво".

Ярошик стал четырехкратным чемпионом Чехии, по разу выигрывал чемпионат и Суперкубок России, первенство Англии и Шотландии. За сборную Чехии провел 23 матча.