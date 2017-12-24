Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 23.12:
$ 58.32
€ 69.13
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Бывший футболист ЦСКА Ярошик вошел в тренерский штаб "Слована"

Спорт
24 декабря, 22:33 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 24, декабря. /ТАСС

В тренерском штабе также будет работать бывший вратарь "Локомотива", "Луча-Энергии" и "Жемчужины" Марек Чех

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 24 декабря. Бывший полузащитник московского футбольного клуба ЦСКА Иржи Ярошик вошел в тренерский штаб братиславского "Слована". Об этом сообщает пресс-служба чешской команды.

В тренерском штабе Давида Холоубека, который возглавил "Слован" 22 декабря, также будет работать бывший вратарь московского "Локомотива", владивостокского "Луча-Энергии" и сочинской "Жемчужины" Марек Чех.

Ярошик, помимо ЦСКА, в чемпионате России выступал за самарские "Крылья Советов". Он также выступал за чешские клубы "Спарта" и "Слован", английские "Челси" и "Бирмингем", шотландский "Селтик", испанские "Сарагосу" и "Депортиво".

Ярошик стал четырехкратным чемпионом Чехии, по разу выигрывал чемпионат и Суперкубок России, первенство Англии и Шотландии. За сборную Чехии провел 23 матча.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
1917
Октябрьский переворот. Как это было
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Военнослужащий ВС Украины попросил статус беженца на погранпосту в Брянской области
2
КПРФ рассматривает директора совхоза им. Ленина как кандидата на президентские выборы
3
Биография лидера ЛДПР Владимира Жириновского
4
"Справедливая Россия" проведет съезд для поддержки выдвижения Путина на выборах президента
5
Чем запомнились первые дела Всероссийской чрезвычайной комиссии
6
"Сегодня она уже двигает пальцами": врачи о спасении женщины, лишившейся рук
7
Задержан вице-спикер парламента Нижегородской области
Темы дня
Новости партнеров
Реклама