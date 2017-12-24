Футболист "Саутгемптона" Остин дисквалифицирован на три матча за удар вратаря соперника

ТАСС, 24 декабря. Футбольная ассоциация Англии дисквалифицировала нападающего "Саутгемптона" Чарли Остина на три матча за удар ногой вратаря "Хаддерсфилда" Йонаса Лёссля. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Встреча 19-го тура чемпионата Англии между "Саутгемптоном" и "Хаддерсфилдом" (1:1) прошла в субботу. Остин открыл счет на 24-й минуте. На 32-й минуте он вышел один на один с Лёсслем, но не сумел зацепиться за мяч. После того, как вратарь зафиксировал мяч, Остин ударил его по лицу, Лёссль получил рассечение, но смог продолжить игру после помощи медицинской бригады. При этом арбитр встречи оставил эпизод без внимания.

Футбольная ассоциация Англии признала Остина виновным и дисквалифицировала его на три игры. Он пропустит матчи с "Тоттенхэмом" (26 декабря), "Манчестер Юнайтед" (30 декабря) и "Кристал Пэлас" (2 января). В нынешнем сезона игрок провел за "Саутгемптон" во всех турнирах 17 матчей и забил шесть голов.