Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 23.12:
$ 58.32
€ 69.13
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Эдерсон, Асенсио и Мбаппе вошли в сборную молодых звезд ЛЧ 2017 года по версии УЕФА

Спорт
24 декабря, 23:44 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 24, декабря. /ТАСС

При выборе игроков учитывались возраст футболиста, который должен был быть не более 24 лет, а также дебют на турнире в этом году или прорыв после крайне незначительного опыта участия в ЛЧ ранее

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 24 декабря. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) опубликовал состав символической сборной молодых звезд Лиги чемпионов 2017 года. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на пресс-службу УЕФА.

При выборе игроков учитывались возраст футболиста, который должен был быть не более 24 лет, а также дебют на турнире в этом году или прорыв после крайне незначительного опыта участия в Лиге чемпионов ранее.

В состав сборной вошли вратарь Эдерсон ("Бенфика"/"Манчестер Сити"), защитники Нелсон Семеду ("Бенфика"/"Барселона"), Давинсон Санчес ("Тоттенхэм"), Никлас Зюле ("Бавария"), Киран Тирни ("Селтик"), полузащитники Харри Уингс ("Тоттенхэм"), Андерсон Талиска ("Бешикташ"), Марко Асенсио ("Реал") и нападающие Килиан Мбаппе ("Монако"/"Пари Сен-Жермен"), Тимо Вернер ("Лейпциг") и Димитри Оберлин ("Базель").

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
1917
Октябрьский переворот. Как это было
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Военнослужащий ВС Украины попросил статус беженца на погранпосту в Брянской области
2
КПРФ рассматривает директора совхоза им. Ленина как кандидата на президентские выборы
3
Биография лидера ЛДПР Владимира Жириновского
4
"Справедливая Россия" проведет съезд для поддержки выдвижения Путина на выборах президента
5
Чем запомнились первые дела Всероссийской чрезвычайной комиссии
6
"Сегодня она уже двигает пальцами": врачи о спасении женщины, лишившейся рук
7
Полиция сообщила, что на акции в Лермонтовском сквере в Москве собралось около 300 человек
Темы дня
Новости партнеров
Реклама