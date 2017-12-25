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РФС полностью погасил долги организации

Спорт
25 декабря, 20:05 дата обновления: 25 декабря, 20:18 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, декабря. /ТАСС

12 декабря Виталий Мутко заявил ТАСС, что он надеется, что задолженность организации удастся погасить до конца 2017 года

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© Михаил Шапаев/rfs.ru

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Российский футбольный союз (РФС) полностью погасил кредиторскую задолженность, больше у организации нет долгов. Об этом сообщил журналистам вице-премьер РФ Виталий Мутко.

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12 декабря он заявил ТАСС, что надеется, что задолженность организации удастся погасить до конца 2017 года.

"Мы начинали с 2015 года, тогда был вопрос спасения РФС, были долги 2,6 млрд рублей. В 2017 году мы должны были выйти в ноль, и мы заканчиваем его без долгов", - сказал Мутко.

Общая сумма кредиторской задолженности РФС на 2 сентября 2015 года, когда Мутко был избран на пост президента организации, составляла 2,581 млрд рублей. На конец 2016 года она равнялась 347,8 млн рублей. В сентябре 2017-го Мутко сообщил, что осталось погасить задолженность в размере 93,8 млн рублей.

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