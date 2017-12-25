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Зайцев и Андреев войдут в тренерский штаб женской сборной России по теннису

Спорт
25 декабря, 20:15 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Рустам Шарафутдинов

По мнению главы Федерации тенниса России Шамиля Тарпищева, это усилит команду

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Игорь Андреев

Игорь Андреев

© Петр Ковалев/ТАСС

МОСКВА, 25 декабря. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Тренеры Антон Зайцев и Игорь Андреев в 2018 году будут работать с женской сборной России. Об этом ТАСС рассказал президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев.

Обладатель Кубка Дэвиса 2006 года Андреев завершил карьеру в 2013 году, занявшись тренерской деятельностью. В августе он вошел в тренерский штаб мужской сборной России на матч плей-офф Мировой группы Кубка Дэвиса.

"Зайцев и Андреев будут работать, но это не значит, что та команда уходит. Их приход - это усиление женского состава. Они будут помогать [Анастасии] Мыскиной, [Евгении] Манюковой, [Елене] Макаровой с позиции усиления системной работы. Не хватает системы понимания того, что было приобретено, поэтому мы должны организовать преемственность поколений в методическом плане".

Зайцев в последнее время тренировал Наталью Вихлянцеву. "Я вижу в ее игре недоработки, которые идут с детского и молодежного тенниса. При нормальной системе подготовки через полгода она будет в топ-15. Зайцеву, же, тоже надо учиться", - отметил Тарпищев.

Мыскина является капитаном женской сборной России.

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