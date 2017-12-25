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Прядкин: процедура приостановления деятельности Мутко как главы РФС совершена по уставу

Спорт
25 декабря, 20:19 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Максим Алланазаров

В понедельник на заседании исполкома РФС Мутко объявил о приостановлении своей деятельности на посту президента организации

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Президент РФПЛ Сергей Прядкин

Президент РФПЛ Сергей Прядкин

© Максим Туманов/ТАСС

МОСКВА, 25 декабря. /Корр. ТАСС Максим Алланазаров/. Вице-президент Российского футбольного союза (РФС) Сергей Прядкин заявил, что приостановление деятельности Виталия Мутко в качестве главы организации совершено в рамках действующего устава. Об этом Прядкин рассказал ТАСС.

В понедельник на заседании исполкома РФС Мутко объявил о приостановлении своей деятельности на посту президента организации.

"Я считаю, это правильно, все было сделано по уставу. На время разбирательств с МОК (Международный олимпийский комитет) он принял такое решение", - сказал глава Российской футбольной премьер-лиги.

МОК запретил Мутко посещать Олимпийские игры в любом качестве в связи с расследованием нарушений антидопинговых правил российскими спортсменами на Играх в Сочи.

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