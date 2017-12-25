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Симонян, Анохин и Прядкин отказались от исполнения обязанностей президента РФС

Спорт
25 декабря, 20:22 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, декабря. /ТАСС

Ранее Виталий Мутко объявил о приостановлении деятельности на посту главы организации

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Вице-президент РФС Никита Симонян

Вице-президент РФС Никита Симонян

© Артем Коротаев/ТАСС

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Вице-президенты Российского футбольного союза (РФС) Никита Симонян, Сергей Анохин и Сергей Прядкин отказались занимать пост главы организации после приостановления деятельности в этой должности Виталия Мутко. Об этом журналистам сообщил Анохин.

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Мутко приостановил деятельность на посту главы РФС

Мутко объявил на заседании исполкома РФС о приостановлении деятельности на посту президента организации, исполняющим обязанности назначен генеральный директор РФС Александр Алаев. В случае ухода президента РФС пост должен занять один из вице-президентов, однако все трое отказались в пользу Алаева.

"Решение назначить Алаева исполняющим обязанности президента РФС очень правильное. Никита Павлович отказался в связи с возрастом, наверное, ему тяжеловато будет это делать. У меня выборы в Москве 19 января, я тоже не очень успеваю. Что касается Сергея Геннадьевича, то нужно спросить у него", - сказал Анохин.

Мутко руководил РФС с 2005 по 2009 год. В сентябре 2015-го после ухода Николая Толстых с поста президента организации Мутко вновь возглавил РФС.

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