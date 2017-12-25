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Лимит на легионеров в РФПЛ с сезона-2020/21 будет изменен на схему с лимитом в заявке

Спорт
25 декабря, 20:26 дата обновления: 25 декабря, 20:33 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, декабря. /ТАСС

По действующему в РФПЛ лимиту на поле в составе одной команды может находиться не более шести иностранных игроков

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Вице-премьер РФ Виталий Мутко

Вице-премьер РФ Виталий Мутко

© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Лимит на легионеров в Российской футбольной премьер-лиге (РФПЛ) с сезона-2020/21 будет изменен на схему "8+17" в заявке или "7+18" в заявке. Об этом по итогам заседания исполкома Российского футбольного союза (РФС) сообщил вице-премьер Виталий Мутко.

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На данный момент в чемпионате России действует лимит по схеме "6+5", по которому одновременно на поле могут находиться не больше шести иностранных футболистов.

"Мы дали время до января доработать вопрос с лимитом. С сезона-2020/21 мы уберем лимит на поле и ограничим его семью или восьмью легионерами в заявке из 25 человек. Дальше введем качественные критерии (для легионеров) и потолок зарплат для первого профессионального контракта. Это все начнет действовать с сезона-2020/21", - сказал Мутко.

Изменение лимита на легионеров входит в ряд мер по защите доморощенных игроков, указанный в стратегии развития футбола в РФ до 2030 года.

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