Исполком РФС признал неудовлетворительными результаты юношеских сборных в 2017 году

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Исполком Российского футбольного союза (РФС) остался неудовлетворен результатами юношеских сборных команд, которые в течение года пытались пробиться в финальные стадии чемпионатов Европы. Об этом журналистам сообщил Виталий Мутко.

В текущем году сборные среди игроков не старше 17 и 19 лет не сумели пробиться в решающие стадии континентальных соревнований.

"У нас вызвали неудовлетворенность неудачи юношеских команд, которые не смогли выйти на чемпионат Европы. Мы договорились, что технический комитет рассмотрит все отчеты тренеров", - сказал Мутко.

По словам Мутко, у исполкома были вопросы по выступлению женской сборной на последнем чемпионате Европы, где команда не смогла выйти из группы. "Выступление команды на Универсиаде признано успешным", - отметил он.