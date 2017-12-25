Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 26.12:
$ 58.2
€ 69.09
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Исполком РФС признал неудовлетворительными результаты юношеских сборных в 2017 году

Спорт
25 декабря, 20:27 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, декабря. /ТАСС

В текущем году сборные среди игроков не старше 17 и 19 лет не сумели пробиться в решающие стадии континентальных соревнований

Поделиться
Материал из 1 страницы
Заседание исполкома РФС

Заседание исполкома РФС

© Владимир Гердо/ТАСС, архив

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Исполком Российского футбольного союза (РФС) остался неудовлетворен результатами юношеских сборных команд, которые в течение года пытались пробиться в финальные стадии чемпионатов Европы. Об этом журналистам сообщил Виталий Мутко.

В текущем году сборные среди игроков не старше 17 и 19 лет не сумели пробиться в решающие стадии континентальных соревнований.

"У нас вызвали неудовлетворенность неудачи юношеских команд, которые не смогли выйти на чемпионат Европы. Мы договорились, что технический комитет рассмотрит все отчеты тренеров", - сказал Мутко.

По словам Мутко, у исполкома были вопросы по выступлению женской сборной на последнем чемпионате Европы, где команда не смогла выйти из группы. "Выступление команды на Универсиаде признано успешным", - отметил он.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
1917
Октябрьский переворот. Как это было
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Пентагон пытается сгладить слова командующего морпехами США о надвигающейся войне в Европе
2
Крупные аварии с участием рейсовых автобусов в Москве с 2013 года
3
Мутко приостановил работу в РФС, чтобы защитить свою честь в допинговом скандале
4
КПРФ рассматривает директора совхоза им. Ленина как кандидата на президентские выборы
5
МОК не понравился красный цвет, в который могли быть выкрашены российские бобы на ОИ-2018
6
Пенсионный фонд перечислит пенсии до Нового года
7
Источник: сдача ВМФ первой подлодки типа "Борей-Б" запланирована на 2026 год
Темы дня
Новости партнеров
Реклама