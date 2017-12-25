Мутко оспорит в CAS пожизненный запрет на посещение Олимпийских игр

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Виталий Мутко заявил, что во вторник подаст иск в Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне на решение Международного олимпийского комитета (МОК) пожизненно запретить ему посещать Олимпиады. Об этом Мутко рассказал журналистам на пресс-конференции после заседания исполкома Российского футбольного союза.

"По мне было вынесено решение, они [в МОК] считают, что министра надо привлечь к административной ответственности, за что пожизненно запретили посещать Олимпиады. Я никогда не думал о подаче апелляции, всегда думал только поддерживать спортсменов, но, если любой дисциплинарный орган выносит решение, которое лицо потом не оспаривает, значит, что оно признает вину", - рассказал вице-премьер РФ.

"Я не могу согласиться с тем, что говорят о Сочи, - сказал Мутко. - Так что я принял решение, что во вторник подам иск в CAS, чтобы оспорить решение [об отстранении от Олимпиад]".

5 декабря исполком МОК запретил российским спортсменам выступать на Олимпиаде-2018 под флагом своей страны, однако предоставил возможность чистым спортсменам выступить на Играх под олимпийским флагом и в нейтральной форме с надписью "олимпийский атлет из России". Помимо этого, МОК на основании выводов комиссии Самуэля Шмида запретил Мутко, который возглавлял Министерство спорта во время Игр в Сочи, а также бывшему заместителю министра спорта Юрию Нагорных в любом качестве участвовать в Олимпийских играх.

МОК также исключил бывшего генерального директора оргкомитета "Сочи-2014" Дмитрия Чернышенко из состава координационной комиссии "Пекин-2022" и приостановил членство в МОК главы Олимпийского комитета России Александра Жукова.