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Мутко: российские каналы заплатили за права на показ ЧМ-2018 более $30 млн

Спорт
25 декабря, 20:39 дата обновления: 25 декабря, 21:01 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, декабря. /ТАСС

Матчи чемпионата мира будут показывать Первый канал, ВГТРК и "Матч ТВ"

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Большая спортивная арена "Лужники"

Большая спортивная арена "Лужники"

© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Российские телеканалы заплатили за права на трансляцию матчей чемпионата мира по футболу 2018 года более $30 млн. Об этом журналистам сообщил вице-премьер РФ Виталий Мутко.

"Не буду называть сумму, в которую обошлись права на чемпионат мира. Но она больше 30 миллионов долларов", - сказал Мутко.

Ранее Международная федерация футбола (ФИФА) сообщила, что консорциум "2 Спорт 2", в который входят Первый канал, ВГТРК и "Матч ТВ", приобрел права на трансляции матчей турнира. Генеральный продюсер Первого канала Александр Файфман сообщил ТАСС, что канал покажет матч открытия чемпионата мира, а канал из холдинга ВГТРК - финал.

Матчи мирового первенства пройдут с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.

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