Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 26.12:
$ 58.2
€ 69.09
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Мутко заявил о готовности покинуть пост главы оргкомитета "Россия-2018"

Спорт
25 декабря, 21:00 дата обновления: 25 декабря, 21:14 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, декабря. /ТАСС

Вице-премьер подчеркнул, что "логика диктует", чтобы он сосредоточиться на государственной работе

Поделиться
Материал из 1 страницы
Вице-премьер РФ Виталий Мутко

Вице-премьер РФ Виталий Мутко

© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Виталий Мутко готов покинуть пост председателя оргкомитета чемпионата мира по футболу "Россия-2018". Об этом он заявил журналистам после заседания исполкома Российского футбольного союза (РФС).

Смотрите также

Следующее заседание исполкома РФС состоится в январе

Мутко оспорит в CAS пожизненный запрет на посещение Олимпийских игр

Мутко приостановил деятельность на посту главы РФС

Заседание состоялось в понедельник в Доме футбола в Москве. На нем Мутко заявил членам исполкома, что на основании устава организации он приостанавливает деятельность на посту президента РФС на срок до шести месяцев. Как он пояснил на пресс-конференции, это связано с подачей иска в Спортивный арбитражный суд на решение Международного олимпийского комитета пожизненно отстранить его от посещения Олимпийских игр.

"Думаю, что предложу такие вещи, - сказал Мутко, отвечая на вопрос, покинет ли он пост председателя оргкомитета ЧМ-2018. - Но решать будет глава государства, председатель правительства и наблюдательный совет".

При этом он подчеркнул, что "логика диктует", чтобы он сосредоточиться на государственной работе.

Генеральный директор оргкомитета Алексей Сорокин пояснил журналистам, что Мутко предложит оставить свой пост в оргкомитете на заседании организации. "Сегодня мы обсуждали вопросы РФС. Что касается оргкомитета: когда будет решение, мы обязательно его объявим. Когда оно будет, не могу точно сказать", - сказал он.

Оргкомитет "Россия-2018" по подготовке и проведению чемпионата мира по футболу учрежден правительством РФ и РФС в январе 2011 года. Мутко занимает пост председателя оргкомитета и заместителя председателя наблюдательного совета.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
ЧМ-2018 по футболу Российский футбол
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
1917
Октябрьский переворот. Как это было
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Мутко приостановил работу в РФС, чтобы защитить свою честь в допинговом скандале
2
Пентагон пытается сгладить слова командующего морпехами США о надвигающейся войне в Европе
3
КПРФ рассматривает директора совхоза им. Ленина как кандидата на президентские выборы
4
Крупные аварии с участием рейсовых автобусов в Москве с 2013 года
5
Навальный заявил, что будет обжаловать решение ЦИК
6
МОК не понравился красный цвет, в который могли быть выкрашены российские бобы на ОИ-2018
7
Пенсионный фонд перечислит пенсии до Нового года
Темы дня
Новости партнеров
Реклама