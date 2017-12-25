Мутко заявил о готовности покинуть пост главы оргкомитета "Россия-2018"

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Виталий Мутко готов покинуть пост председателя оргкомитета чемпионата мира по футболу "Россия-2018". Об этом он заявил журналистам после заседания исполкома Российского футбольного союза (РФС).

Заседание состоялось в понедельник в Доме футбола в Москве. На нем Мутко заявил членам исполкома, что на основании устава организации он приостанавливает деятельность на посту президента РФС на срок до шести месяцев. Как он пояснил на пресс-конференции, это связано с подачей иска в Спортивный арбитражный суд на решение Международного олимпийского комитета пожизненно отстранить его от посещения Олимпийских игр.

"Думаю, что предложу такие вещи, - сказал Мутко, отвечая на вопрос, покинет ли он пост председателя оргкомитета ЧМ-2018. - Но решать будет глава государства, председатель правительства и наблюдательный совет".

При этом он подчеркнул, что "логика диктует", чтобы он сосредоточиться на государственной работе.

Генеральный директор оргкомитета Алексей Сорокин пояснил журналистам, что Мутко предложит оставить свой пост в оргкомитете на заседании организации. "Сегодня мы обсуждали вопросы РФС. Что касается оргкомитета: когда будет решение, мы обязательно его объявим. Когда оно будет, не могу точно сказать", - сказал он.

Оргкомитет "Россия-2018" по подготовке и проведению чемпионата мира по футболу учрежден правительством РФ и РФС в январе 2011 года. Мутко занимает пост председателя оргкомитета и заместителя председателя наблюдательного совета.