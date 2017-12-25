Сорокин: решение Мутко приостановить работу в РФС было мужественным

МОСКВА, 25 декабря. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Вице-премьер РФ Виталий Мутко принял мужественное решение, попросив исполком Российского футбольного союза (РФС) приостановить его обязанности президента организации. Такое мнение ТАСС высказал генеральный директор оргкомитета чемпионата мира "Россия-2018" Алексей Сорокин.

Мутко приостановил деятельность на посту президента РФС на срок до шести месяцев. Временно исполняющим обязанности главы организации будет Александр Алаев.

"Я с уважением отношусь к решению Виталия Леонтьевича. Это мужественное решение, оно было, видимо, вынужденное в нынешних условиях. Тут ничего не скажешь", - сказал Сорокин.

Мутко руководил в РФС с 2005 по 2009 год. В сентябре 2015-го после ухода Николая Толстых с поста президента организации Мутко вновь возглавил организацию. Через год на конференции РФС он был переизбран на этот пост на четырехлетний срок, опередив по количеству голосов Валерия Газзаева. Также Мутко занимает пост председателя оргкомитета чемпионата мира "Россия-2018", но готов оставить эту должность, чтобы сосредоточиться на государственной работе.