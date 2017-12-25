"Зоркий" победил "Родину" в матче чемпионата России по хоккею с мячом

ТАСС, 25 декабря. Красногорский "Зоркий" обыграл кировскую "Родину" со счетом 4:1 в гостевом матче чемпионата России по хоккею с мячом.

В составе "Родины" отличился Артем Самойлов (72-я минута). За "Зоркий" мячи забили Алексей Селиванов (1), Максим Василенко (11), Денис Корев (12), Евгений Волгужев (88).

В другом матче дня лидирующий в чемпионате красноярский "Енисей" победил московское "Динамо" со счетом 4:1. В составе московского клуба отличился Владислав Тарасов (53), за "Енисей" - Виктор Чернышев (8), Эрик Петтерссон (25, 40), Алмаз Миргазов (39).

"Енисей" занимает первое место с 33 очками, "Динамо" - пятое (24), "Зоркий" - 11-е место (11), "Родина" - 14-е (0).

В других встречах "Кузбасс" победил "Строитель" (8:4), "Старт" сыграл вничью с "Водником" (1:1).