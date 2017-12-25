Алаев назвал неожиданным свое назначение врио президента РФС

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Назначение генерального директора Российского футбольного союза (РФС) Александра Алаева временно исполняющим обязанности президента организации стало для него неожиданным. Об этом Алаев сказал журналистам.

Вице-премьер РФ Виталий Мутко сообщил о решении приостановить свою работу в качестве президента организации на полгода на заседании исполкома в понедельник. В случае ухода президента РФС пост должен занять один из вице- президентов, однако Никита Симонян, Сергей Анохин и Сергей Прядкин отказались в пользу Алаева.

"Мое назначение стало для меня очень неожиданным. Но не боги горшки обжигают - будем работать. Действительно без всякого пафоса - нужно засучить рукава и работать", - сказал Алаев.

По словам Алаева, руководство РФС будет советоваться с Мутко.

"Поскольку он самый опытный человек в российском футболе. Он никуда не уходит, будет нас курировать. Но мы остаемся самодостаточной организацией. Пирамида принятия решений у нас рабочая - это не какая то ширма. Любое решение не принимается единолично или в каком-то порыве", - отметил врио президента РФС.