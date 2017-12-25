AP: протест игроков NFL при исполнении гимна США стал главной спортивной темой года

НЬЮ-ЙОРК, 25 декабря. /ТАСС/. Конфликт президента США Дональда Трампа с игроками Национальной футбольной лиги (NFL), преклонявшими колени при исполнении национального гимна, стал главной спортивной темой уходящего года. Об этом сообщило в понедельник информационное агентство AP со ссылкой на результаты опроса, проведенного среди журналистов, пишущих на спортивные темы.

Инициатором акции протеста в NFL стал Колин Кеперник, игравший за клуб "Сан-Франциско Форти Найнерс" (San Francisco 49ers), который в одной из игр в сентябре нынешнего года при исполнении гимна преклонил колено в знак солидарности с афроамериканцами, пострадавшими от насилия со стороны полиции. Как напомнило агентство AP, его примеру последовали в общей сложности около 200 игроков.

Трамп выступил с резкой критикой в адрес участников этих акций, расценив их действия как неуважение к национальным символам и заявил, что ему "стыдно за то, что происходит". Со своей стороны комиссар NFL Роджер Гуделл заявил, что высказывания Трампа "вносят раскол" и демонстрируют "вызывающее сожаление отсутствие уважения".

Среди других ярких спортивных тем уходящего года участники опроса назвали скандал в американском студенческом баскетболе после ареста в конце сентября группы спортивных деятелей по обвинению в мошенничестве и коррупции, допинговый скандал в российском спорте и первую победу бейсбольной команды "Хьюстон Астроз" (Houston Astros) в Мировой серии (World Series) - решающей серии игр сезона Главной лиги бейсбола.